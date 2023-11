AMLO: "Feria Internacional del Libro de Guadalajara tiene una tendencia conservadora"

Ésta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, es una "especie de conclave de derecha".

"Es importante que se sepa, que la feria de libro de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha, ahí llegan todos, y muchos a mi me han invitado durante algunos años, nunca he ido porque desde el principio, no y tienen fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre los hemos dicho".

Y abundó que el evento reúne a escritores buenos y progresistas:

"Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, nada más tiene una tendencia conservadora, yo por eso no voy".