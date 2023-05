AMLO evaluará opción de compra de Banamex con Hacienda

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó: "Nos informaron ayer de City que se suspendieron las negociaciones con Grupo México, porque están pidiendo más garantías, de un asunto entre ellos".

Anotó que si no se compra Banamex, el gobierno lo podría hacer: "Sí necesitamos un banco". El Jefe del Ejecutivo Federal, indicó que a los tecnócratas corruptos, no les dio tiempo de robarse todo porque "sonó la alarma, y el pueblo dijo basta".

Con lo que nos dejaron, dijo, estamos levantando al país. "Si no suena la alarma, estaríamos comprando petróleo crudo porque no tendríamos ni siquiera para producir". El primer mandatario, manifestó que todos los gobiernos tienen un banco, aquí no.

Reiteró que su administración podría participar en la compra de Banamex. "Sí es de utilidad". El presidente exhibió datos de la producción de hidrocarburos de Pemex, desde 2004. "Cómo vas a aplaudirle a quienes convirtieron la deuda de unos cuantos, de los de arriba, en deuda pública".

Informó que hablará con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sobre la posibilidad de comprar Banamex. "No es para presumir, pero están fuertes las finanzas públicas".

El presidente López Obrador desconoce qué tipo de garantías pedían, luego de que se informó que se suspendieron las negociaciones con Grupo México por la compra de Banamex.