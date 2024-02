AMLO: "EU debe presentar pruebas o pedir disculpa por acusaciones de la DEA"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó en su conferencia que el Gobierno de Estados Unidos, debe presentar pruebas, o pedir una disculpa, por las acusaciones de la Administración del Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés.

Este jueves, expresó su molestia al Gobierno de EU, de permitir que el Departamento de Estado, mediante la Administración de Control de Drogas (DEA), lo señalara de presuntamente recibir dinero del narcotráfico para su campaña electoral de 2006. -en un reportaje de ProPublica-, el mandatario mexicano manifestó:

"(Del) Departamento de Justicia declara alguien, de que está cerrado el caso y no encontraron nada, esa es una cuestión informal; yo no acepto eso, yo lo que quiero es que el Gobierno de EU se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas tiene que disculparse".

Reprochó al Gobierno estadounidense, cómo es posible que se puedan sentar a la mesa para tratar temas del combate al narcotráfico, cuando él está señalado de eso:

"¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento (...) ¿cómo vamos a estar hablando de migración, del combate a la droga y del fentanilo si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA?".

Dijo que el autor del texto, Tim Golden, sólo es un "peón" de la DEA, pero que el tema no debe quedarse en la abstracción de dicha agencia, ya que se trata del Departamento de Estado, que cuestionó si no tienen información al respecto.

Este miércoles, al abordar el tema al día siguiente de la publicación del texto "¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?" por la agencia ProPublica, en la que se menciona que el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador habría recibido dos millones de dólares del narcotráfico, exigió a las autoridades estadounidenses:

"Si algo no les gusta, que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir (...) porque esto es calumniar".

El presidente de México, señaló que el documento se basa en calumnias difundidas por el Departamento de Estado –a través de la DEA-, porque ni a los extranjeros, ni a los grupos de intereses creados o la oligarquía les agrada que en México haya un "proceso de transformación, una revolución pacífica" que dice, tiene el respaldo popular, y refiere:

"Los oligarcas y a los extranjeros les ha importado tener o títeres en la Presidencia, o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les conviene".

Y el mandatario fundamenta sus palabras al citar cómo ejemplo al expresidente Miguel de la Madrid, a quien en la época de la "renovación moral", la CIA intentó algo parecido.

López Obrador dijo que este tipo de prácticas –por medio de periodistas prestigiados-, se dan todo el tiempo "desde hace dos siglos" en contra de países de América Latina, a través de agencias que se dedican a la subversión, al espionaje, a la politiquería, al chantaje y:

"Esto es calumniar (...) la calumnia cuando no mancha tizna, y esos son especialistas, calumnia porque algo queda y hay elecciones (...) Ahora traen eso. A ver, pruebas, ¿dónde están las pruebas? (...) pero no la DEA, el Departamento de Estado".

Así, explicó, se trata de un montaje y "propaganda sucia por la temporada".