AMLO enviará hoy nueva terna al Senado de la República

En su conferencia mañanera, en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que luego de que Bertha Luján no alcanzara la mayoría calificada en el Senado, para suplir al ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste mismo jueves enviará una nueva terna en la que no incluirá a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que "así es el procedimiento":

"Creo que le faltaron a la que obtuvo más votos, cinco o seis, fueron 68 y eran 75 entonces el procedimiento, si hay este rechazo o no se logra creo que no es la palabra correcta el rechazo, si no se logra mayoría calificada hay que volver a enviar la terna con algunos cambios (...) creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna".

Ante la insistencia de los medios de comunicación, sobre quiénes estarán en el nuevo documento, el titular del Ejecutivo descartó que se vaya a incluir a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, a la que dio un espaldarazo en el proceso de ratificación o no en el cargo, ante lo que él considera "una venganza", por parte de la bancada panista al investigar al llamado "Cártel Inmobiliario".

Conforme a la Ley, si la Cámara Alta devuelve la segunda propuesta, el Presidente tiene la facultad de nombrar a la o el nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por lo anterior el titular del Ejecutivo Federal hizo votos porque sea el Senado donde se decida el tema.