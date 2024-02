AMLO: "En el pasado docentes fueron maltratados"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, indicó hoy se presentaría en su conferencia, un informe acerca del plan educativo, en especial "lo que se ha hecho para dignificar el trabajo del magisterio".

Enfatizó la importancia que tienen los docentes en el país, y comentó que en el pasado "fueron maltratados".

Destacó que no se han registrado conflictos en lo educativo, como en sexenios anteriores, "sobre todo cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa, impulsada, por cierto, por Claudio X. González y por todo ese grupo de intereses creados, muy conservadores y contrarios a la educación pública".

El mandatario dijo que se requería hacer una reforma en los contenidos de los libros, "considerando la importancia de la ciencia, pero también el humanismo".

El presidente López Obrador Asimismo, dijo que en el transcurso d su conferencia se presentaría el programa de becas, que calificó como histórico debido a la cantidad de estudiantes pobres que se benefician con ellas.

Además, dijo, se presentaría un reporte sobre el programa La Escuela es nuestra, que implica la entrega de un presupuesto a las sociedades de padres de familia, para el mantenimiento de centros escolares.

El titular del Ejecutivo federal, agradeció la labor de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y su equipo de trabajo.

Criticó que, en el pasado, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no fueran maestros o maestras, como ocurre en este sexenio.

además, agradeció a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por no cerrar escuelas y lograr que no haya conflicto con el gobierno.

Éstos acuerdos, dijo, también se han logrado con las universidades.

"Agradecerles a los maestros tanto de la CNTE como del SNTE, porque no hay conflicto, no se han cerrado las escuelas, no ha habido paros, y también aplica para universidades", dijo.