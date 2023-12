AMLO elogia liderazgo del Papa Francisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a poco más de 9 meses de dejar el poder, se congració con las iglesias –de todas denominaciones- por no oponerse a su administración.

Al ser cuestionado en su conferencia mañanera, sobre la misiva que envió al Papa Francisco a través de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el presidente aprovechó para congraciarse con todas las denominaciones religiosas:

"Todo mi respeto, no hemos tenido una oposición de las Iglesias, y yo atribuyo que en el caso de la Iglesia católica tiene mucho que ver con la postura del Papa Francisco".

El presidente López Obrador destacó que el pontífice ha sido respetuoso y se ha mostrado a favor de los pobres, de los desposeídos:

"La Iglesia católica en México se ha portado muy respetuosa con nuestro proceso de transformación que ha sido pacífico, pero muy profundo porque estamos arrancando de raíz la corrupción, por eso es muy radical y enoja a muchos, pero no hemos tenido problemas con la Iglesia ni con otras iglesias".

El titular del Ejecutivo Federal descartó invitarlo a visitar México antes de que concluya su sexenio: "no, porque ya no está saliendo"; en los últimos sexenios, López Obrador es el único mandatario que no ha recibido al representante del Vaticano.

Respecto a la carta que le hizo llegar con la mandataria morenista, comentó que fue escrita por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y –sin entrar en detalles- lleva sus saludos al pontífice:

"Yo tengo por ahí mucho respeto y admiración, lo considero el dirigente político más importante del mundo, sobre todo por su preferencia por los más pobres, los más humillados, eso no lo habíamos visto en otros tiempos".