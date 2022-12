Voy a entregar el mandato a una mujer o a un hombre con principios, afirma AMLO

Durante una reunión con diputados y senadores del Morena y aliados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que entregará el mando a una mujer o a un hombre con principio, con ideales y con profesionalismo.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseveró que ya no existe el "dedazo" para dejar a quien lo supla en el 2024.

"Voy a entregar el mando a una mujer o a un hombre con principio, con ideales, con profesionalismo. Aquí tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán, y mi hermana Claudia, y de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó".

En su discurso, el mandatario federal cuestionó a los legisladores presente para saber si ayudarán al hombre o mujer que resulte ganador en la encuesta de Morena.

Reafirmó que apoyará a quien resulte ganador en las elecciones presidenciales internas de su partido de Transformación.

"Ya sabes cómo se va a elegir y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde.

"Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí cuando se dé a conocer quién gana la encuesta, voy a estar con el que gane".

López Obrador se dijo estar contento por las personas que están buscando seguir con la Cuarta Transformación de México, aseverando que cuentan con la capacidad de entrar el relevo.