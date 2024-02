AMLO: "Diario estadounidense trabaja en nueva investigación en mi contra"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el diario norteamericano The New York Times, trabaja en una nueva investigación en su contra, supuestamente por haber recibido dinero del crimen organizado, para su campaña presidencial de 2018.

Durante su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal, exhibió una carta que el medio estadounidense le hizo llegar, durante la tarde de ayer.

El presidente López Obrador refirió la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova, y cómo ahora, en tono "amenazante", recibió un cuestionario por parte del diario The New York Times, para aclarar esta nueva investigación, basada en información de la Administración de Control de Drogas, (DEA) por sus siglas en inglés.

El mandatario mexicano, reveló que el ultimátum le daba hasta las 17:00 horas del miércoles 21 de febrero, para responder a esta solicitud.

"La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús Ramírez un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, donde gente vinculadas a mi, recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018".

El presidente López Obrador, mostró el escrito que Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times, le envió, y los cuestionamientos que se le realizan. El mandatario federal aprovechó para responderlos.

En uno de ellos, se indica que las autoridades estadounidenses cerraron la investigación, al igual que con la que se realizó en las elecciones de 2006, para evitar un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México, principalmente luego de la detención del general exsecretario Salvador CIenfuegos en el año 2020.

El presidente fue categórico: "Nos tuvieron miedo porque a México se le respeta", dijo el mandatario federal en su conferencia, en la que además, rechazó cada uno de los cuestionamientos que se le realizaron, en los que se menciona a supuestos "informantes" y la existencia de videos en los que se ve presumiblemente a integrantes de su familia, recibir dinero por parte de los delincuentes.