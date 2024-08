AMLO: Detención de Javier Corral, venganza política

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se trató de una venganza política, el intento de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Este lunes, a pregunta expresa sobre el tema, López Obrador refirió: "La actual gobernadora de Chihuahua (Maru Campos y el exgobernador (César) Duarte, están aliados en contra de Corral

"Porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a EU, allá fue detenido, extraditado, se le trajo a Chihuahua y aquí se le liberó (...) es en una especie de venganza".

La noche del 15 de agosto, agentes anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en un restaurante de la colonia Roma de la Ciudad de México; sin embargo, la Fiscalía capitalina lo evitó, argumentando que no hubo colaboración entre las dependencias.

Mientras se realizaba la diligencia -que fue transmitida en vivo-, Lara López se presentó en el sitio e intervino para evitar la detención del exmandatario, señalado por las autoridades de Chihuahua de presuntos actos de corrupción y peculado.

El presidente López Obrador dijo que dicha venganza política está orquestada por el PRI y el PAN, se "apresuró" para evitar que en unos días Corral Jurado rinda protesta como senador plurinominal por Morena.

"Son asuntos de pleitos políticos y de venganzas, ya ven cómo son estas cosas, al estar a punto de tomar posesión como senador corral, ya para enjuiciarlo tendrían que desaforarlo".

Desde anoche, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acusó en su cuenta de X (@fachCUU) que su par capitalina autorizó la acción, pero después la obstaculizó:

"En CDMX la Fiscalía ejecutó orden de aprehensión en contra del exgobernador JCJ por la probable comisión de un delito de corrupción, para lo cual se autorizó por parte de la Fiscalía de la CDMX la colaboración necesaria. De forma inusual, se está obstaculizando la misma".

Corral revira; denuncia abuso de autoridad

Por su parte, Javier Corral respondió a lo que llamó "la venganza" de Campos y Duarte con una denuncia por presunto abuso de autoridad y presunta privación de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte, lo anterior en su cuenta de X.

"He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin y/o quién o quienes resulten responsables.

"Por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte".

Manifestó que se intentó detenerlo de manera "artrera y arbitraria", fuera del cauce legal, porque no tenían la autorización de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Agradeció a la Fiscalía local intervenir, para evitar que se cometieran los presuntos delitos en su contra, y enfatizó:

"No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora".

Acusó que la mandataria chihuahuense está "sometida al control" de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones", por lo que señaló que todo se trata de una persecución política en su contra.