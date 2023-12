AMLO destaca detención de René Gavira, exdirector de Segalmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la detención de René Gavira, exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien ayer se entregó voluntariamente a las autoridades tras haber sido acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado al desfalco millonario que fue denunciado dentro de la institución.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario consideró que con la detención se podrá "ir a fondo" en la aclaración del caso, y afirmó que está conforme con las investigaciones, además de que le pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que el tema no debe quedar pendiente.

"Gritan no, con esto, que bueno que ese señor se entregó para ir al fondo, y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales".

La entrega de Gavira Segreste se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual emitió un comunicado en el que se detalló que el exfuncionario se presentó en las instalaciones y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Ejecutaron la primera de las seis órdenes de aprehensión que pesan en su contra.

Estas órdenes se encuentran relacionadas con el presunto desfalco a Segalmex, Diconsa, y Liconsa.

Aunque los informes iniciales que indicaban que Gavira Segreste había sido detenido en Miami, Florida, Estados Unidos; la FGR aclaró que este individuo se entregó voluntariamente a la justicia.

"Los abogados y familiares de René ´G´ expresaron el deseo de que su cliente se entregara a la justicia, y se sometiera al proceso correspondiente. Este deseo se cumplió hoy, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, cuando se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada", señala el comunicado de la FGR.

La primera orden de aprehensión se relaciona con el caso de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconsa, en el cual, según la FGR, Gavira Segreste supuestamente autorizó ilegalmente la compra de certificados bursátiles de alto riesgo, en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM).

Cabe destacar que esta SOFOM no estaba sujeta a regulación ni supervisión por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

René Gavira Segreste, será presentado ante el juez que emitió la orden de aprehensión, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

La FGR confirmó que las demás órdenes de aprehensión se ejecutarán conforme avancen las investigaciones, y procedimientos legales.

Según informes de medios como La Jornada y Reforma, Gavira Segreste enfrentaba inicialmente cuatro acusaciones relacionadas con el desfalco millonario de Segalmex.

Estas acusaciones incluían peculado y delincuencia organizada, derivados de la simulación en la adquisición de azúcar, y la pérdida de más de mil 600 millones de pesos, debido a la entrega de leche no procesada a proveedores que no cumplieron con los requisitos.

La más reciente orden de aprehensión emitida contra René Gavira en agosto de 2023, estaba relacionada con una querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a la supuesta omisión de reportar dos millones 37 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2019.

Este caso continúa desarrollándose y será objeto de seguimiento por parte de las autoridades judiciales y la opinión pública.