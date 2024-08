AMLO desestima declaraciones de "El Mayo" Zambada sobre México

Luego de que Ismael, "El Mayo" Zambada, y Joaquín Guzmán López, aparecieran en El Paso, Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador le subrayó al Gobierno de EU que no se puede ir a otro país a secuestrar presuntos criminales.

Este viernes, en su conferencia Mañanera, tras descartar alguna afectación al Gobierno por algo que declare Zambada García durante su juicio, el mandatario mexicano hizo una pregunta a la administración de EU, con relación al caso:

"Yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a EU, entonces, si a esas vamos pues nosotros podríamos ir también ¡Claro que no! Así no es".

Posteriormente, dijo, una actuación así, sería "la ley de la selva", y una intervención pero no se puede hacer.

Recalcó que se debe actuar con responsabilidad, ante todo porque ya circulan versiones, como la que exhibió el presunto abogado de "El Chapo" y su familia, de que las facciones de "El Mayo" y los "Chapitos" tienen buenas relaciones y la detención de ambos fue pactada.

Dijo que ya se solicitó al Departamento de Estado del país vecino del norte, un reporte sobre la aparición de los delincuentes en su territorio, y para dar detalles sobre la solicitud, dió la palabra a la canciller Alicia Bárcena, quien dijo que se solicitó a Antony Blinken, secretario de Estado, datos específicos del caso como:

"Las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo. Y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo, o si hubo algún conocimiento de Estados Unidos previo a esta operación".

La funcionaria señaló que el Gobierno estadounidense está "en la preparación de dicha información, recabándola".

Ésta mañana el presidente López Obrador, insistió en que se debe conocer toda la verdad.

El mandatario subrayó que todo lo relacionado con ese caso "se va a saber", y agregó:

"No somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo de México, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero, nuestro amo es el pueblo de México, porque el pueblo de México es el soberano, es al único al que le debemos todo, estamos obligados a informales, no ocultar nada".

Dijo que éste "es un tema delicado", pero que ya quedó descartado que el presunto vuelo en el que llegaron Zambada y Guzmán López no salió de Hermosillo, Sonora, como mencionó hace una semana la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez en su "informe público".

El presidente de México señaló que "a los amigos hay que tenerles paciencia".

Abundó que en la región (Sonora, Sinaloa y Durango) está en calma.