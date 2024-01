AMLO descarta saturación de hospitales por Covid 19 en el país

Este martes, luego de que un periodista le exhibió evidencias de que usuarios de los servicios de salud pública, que han llamado a la nueva Farmacia, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, el mandatario retomó su argumento de que es "una campaña" en contra del proyecto:

"Hay toda una campaña, ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen, son de compañeros y compañeras periodistas, para ver si funcionan pero están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funcionan y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos, y ya lo he dicho, y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminando el plan".

El presidente López Obrador reclamó al periodista, el presentarle un solo testimonio, ya que dijo, "no por una persona se puede decir que no sirve la Megafarmacia".

Reiteró que aunque diversos medios han reportado la posible falta de insumos en la megafarmacia, cuenta con todos los medicamentos que se requieren, de cualquier tipo.

El presidente afirmó que ésta semana asistirán a la mañanera los encargados del programa, para dar más detalles.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo, negó que en el país se tenga una crisis de espacios para la atención de personas con covid-19.

Al ser cuestionado sobre reportes de medios, de que algunos hospitales están saturados por la ocupación de convalecientes por el coronavirus, el presidente López Obrador manifestó:

"No -la saturación hospitalaria- tenemos camas suficientes".

Reconoció que en éstos días hay muchas enfermedades respiratorias que tienen que ver con la temporada invernal y abundó:

"Afortunadamente no hay una situación crítica, y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos".