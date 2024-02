AMLO descarta injerencia de EU en proceso electoral de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina comentó que antes había injerencismo de Estados Unidos en México durante la temporada electoral, pero ahora es una relación de cooperación, respetuosa a la soberanía del país.

"No hay nada de eso ya cambiaron las cosas, antes si había ese injerencismo, la relación promiscua del gobierno de Mexica y de Estados Unidos, ahora no, habría hay una relación de cooperación, transparente, es buena la cooperación respetuosa de nuestra soberanía, pero hay presión. Las aceptamos no ellos se atreven, el presidente Biden es un hombre respetuoso ni el presidente Trump no se atrevió nunca a decirme quiero esto, esto otro, a levantarme la voz".