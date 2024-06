AMLO descarta devaluación del peso mexicano tras transición de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador, vislumbró que la transición de gobierno con Claudia Sheinbaum será "tersa" y como no se había visto en mucho tiempo.

Dijo que en México hay finanzas sanas, buena recaudación de impuestos, que continúa llegando inversión extranjera, y que no hay riesgo de devaluación del peso mexicano.

Por lo anterior, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario expresó confianza en que la tasa de cambio peso mexicano-dólar estadounidense, continúe a la baja:

"Va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber ningún sobre salto, nada, están muy bien las finanzas públicas, la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso"