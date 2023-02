AMLO descarta desplazo de trabajadores con modernización de aeropuertos

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se va a cuidar a los trabajadores para que no sean desplazados en el proceso de modernización de los aeropuertos y detalló que mañana martes se darán datos de la capacidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para recibir aviones de carga, "y cómo estamos sobrados" y "esto vaya quitándole presión al Aeropuerto de la Ciudad".

En ese mismo marco López Obrador señaló que viene la creación de Mexicana de Aviación y nuevamente reiteró la posible liberación de espacios para empresas extranjeras para que haya competencia y bajen los precios de los boletos.

Dice que sus adversarios "nunca van a estar conformes con nada; los entiendo porque están muy molestos porque ya no pueden robar, ya no tienen privilegios, ya no mandan".

El jefe del Ejecutivo Federal denunció que en el periodo neoliberal se modificó la Constitución para llevar a cabo políticas porfiristas; "se legalizó el saqueo en nuestro país, ¡increíble!".

El mandatario federal garantizó que la Constitución no ha muerto porque el pueblo mexicano decidió llevar a cabo la cuarta transformación.