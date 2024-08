AMLO descarta defunciones por COVID-19 en México

Éste viernes en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que en México se han registrado casos de covid-19, pero no es nada significativo como ocurrió en la pandemia y por lo mismo, no se informó el martes en la sección de salud.

El titular del Ejecutivo federal, abundó:

"No es nada significativo desde luego, nada que ver con lo que padecimos y sufrimos y lo lamentable, que fue el covid en la pandemia, en sus peores momentos, nada de eso. (...) Tanto el caso de covid como dengue estamos abajo, hay covid, pero no hay mucho contagio y lo más importante que no es de la gravedad que se padeció, o sea, no tenemos afortunadamente defunciones, fallecimientos por covid, no quisimos informarlo el martes porque no consideramos que era grave".