AMLO, de acuerdo con que Emilio Lozoya sea testigo protegido

En la ronda de preguntas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con que Emilio Lozoya sea testigo protegido, ya que de esta forma la Fiscalía General de la República obtendrá información importante y se sabrá cómo opera la delincuencia de cuello blanco.

"(...) el hecho de que haya este procedimiento, por el cual se le pueda, incluso, reducir, castigos o penas, si lo establece la ley, desde luego, a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, es una red. ¿O qué las bandas son sólo del crimen organizado? No, también la delincuencia de cuello blanco son redes", dijo.

Subrayó que dentro de estas redes de la delincuencia de cuello blanco están algunos representantes en los medios, de ahí la importancia de que la ciudadanía conozca de "estas transas", que sepa cómo era la red de componendas y complicidades durante el periodo neoliberal y "se estigmatice la corrupción".

Se le cuestionó si vale la pena los privilegios de los que gozará Emilio Lozoya a cambio de información, a lo que respondió que "vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad pública, porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar a México de la corrupción, que no es pandemia, es peste".

"Va a ayudar muchísimo porque no es solo tener a personas en la cárcel, sino que con eso se acabe con hechos vergonzosos, pues nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que político pobre, pobre político, nada de que el que no transa no avanza; vamos al carajo con todo eso, vamos a limpiar al gobierno y al país para poder tener una sociedad mejor", acotó.

López Obrador reveló que Emilio Lozoya ya hizo una primera declaración y ya dio nombres de algunos políticos y fue filtrada en los medios, por lo que espera que la Fiscalía le ofrezca vigilancia permanente, pues esto pone en riesgo su vida.

"Hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece eso, como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente (...) si sigue con el acuerdo que tiene con la Fiscalía va a hacer revelaciones trascendentes, muy fuertes", aseveró.