AMLO dará a conocer el nombramiento de ministra para la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mantuvo en suspenso a quién nombrará para la Suprema Corte de Justicia, luego de que el Senado volviera a rechazar la terna de tres mujeres enviada por el mandatario. Sin embargo, manifestó que más tarde, éste mismo jueves, dará a conocer el nombre.

"Hoy mismo vamos a resolver. Porque la verdad las tres son muy buenas, de primera, y tengo nada más que pensar quién puede ser, pero las tres son de primera. Sí me meten en un predicamento".

El presidente añadió: "Estamos en terreno de lo inédito", luego de que ayer, por segunda ocasión, ninguna de las candidatas -Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes-, logró la mayoría calificada en el Pleno del Senado, entre críticas por la cercanía de estas mujeres con la 4T, aunque ellas aseguraron que se desarrollarían con independencia, de ser elegidas.

El presidente no reparó al comentar éste jueves, que el objetivo de la oposición "es no aprobar nada de nosotros", por lo que por dos ocasiones se rechazó la terna y ahora la decisión está en él.

"Pero sé la ventaja que tengo que son mujeres comprensibles, con ideales, no son mujeres sin criterio o ideales. El asunto es que lo tengo que decidir. Hoy mismo para que los expertos tengan de que hablar".

Mencionó que será después del desayuno que recibirá en Palacio Nacional a quienes conforman su terna.

Aseguró que Morena buscó los votos necesarios para elegir a la próxima ministra, luego de que Ricardo Monreal afirmó que no se alcanzó el acuerdo que se construía desde ayer para lograr un consenso amplio. "Al final no se concretó, esa es la verdad. Se cayó, ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada", reconoció Monreal.