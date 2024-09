AMLO cuestiona al PAN luego de aprobación de reforma a la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de éste viernes 27 de Septiembre, cuestionó la intervención de Acción Nacional, al proponer que se tipifique como actos de terrorismo los hechos violentos de grupos criminales en México, ya que, "los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros".

Y el mandatario abundó:

"Me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido, porque estoy seguro que no se informo porque el debate en el senado cuando estaba la Guardia Nacional, se dio en la madrugada o muy noche pero sucedió algo muy interesante ya cuando discutieron en lo general, porque es un tema de fondo porque va a quedar ahí porque esa es una intención del extranjero del poder tener injerencia en los asuntos de México yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver salió de él o de parte de quién, de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarle".

"Lo que esta planteando que los actos se consideren como terrorismo, y puedan intervenir del extranjero y de otro país, es decir si hay actos aquí que puedan venir el FBI la DEA cualquier tipo de organización de EU, China, Rusia, pero eso es lo que planteo entonces, cuando vi esta imagen esta intervención, me pregunté le salió este asunto a él, o de parte de quién porque esto es lo que han vendo proponiendo en el congreso de EU, esto me lo planteo el presidente Trump, y explique que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, imagínense que si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo pueden entrar cualquiera, el gobierno por cualquier persona que no les convenga a sus intereses, y esa es una violación fragrante y eso nunca se debe de permitir porque van a seguir insistiendo, y antes de irme quería fijar mi postura".