AMLO critica que jóvenes escuchen corridos tumbados

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no censura, pero expresó su oposición a canciones que tratan sobre drogas, armas y grupos delictivos.

"Yo soy muy mal pensado, o precavido, siempre pregunto y me pregunto de parte de quién, quiénes están promoviendo todo eso", dijo.

"Porque nosotros también estamos llevando a cabo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento, tanto para ellos como para sus padres y familias. No deben aceptar que les pinten el mundo color de rosa, ya que el consumo de drogas destruye".

Agregó que no es necesario prohibir la música, como los llamados corridos tumbados, pero considera fundamental orientar a los jóvenes. Según él, existen otras formas de divertirse que no involucran drogas y violencia, y no deben buscar el éxito a expensas de los demás.