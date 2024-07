AMLO critica a la OEA por exigir a Nicolás Maduro reconocer derrota en elecciones de Venezuela

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó que la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera a Nicolás Maduro reconocer su derrota en las elecciones de Venezuela.

El presidente de México dijo que este tipo de actitudes son injerencistas en los procesos democráticos de los países:

"Que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan en realidad de forma democrática, porque nombran la democracia y se cometen atrocidades, no hay que dejarlos engañar".

De tal forma reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador, un presunto injerencismo por parte de algunos gobiernos y organismos internacionales, que han criticado los resultados preliminares que le dan el triunfo a Nicolás Maduro en Venezuela.

"¿Que no tienen los gobiernos, los otros países pequeños, medianos, o grandotes, cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países, ¿Por qué el injerencismo?".

Este martes, al ser cuestionado sobre el tema, López Obrador arremetió en contra de aquellos que han descalificado los datos preliminares al decirles a los gobiernos que lo han hecho, si no tiene cosas que hacer:

llamó a que se promueva una salida pacífica del conflicto, sin confrontaciones y, en su caso pedir el "voto por voto":

"Puede haber protestas pacíficas, pero no queremos confrontación y que se espere el resultado. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con el 80 por ciento de las casillas, pero hace falta que se den a conocer esos resultados, no nada más la cifra general, que se avance en el cómputo" y "no descalificar en un sentido o en otro".

Además, cuestionó la actitud de gobiernos y organizaciones que se asumen con el derecho de determinar de quién es bueno y quién es malo, o demócrata y no: "cada país es independiente, soberano, libre".

El titular del Ejecutivo federal, llamó a esperar el cómputo final y que se calmen los ánimos, sobre todo para que no haya violencia y:

"No se pierdan vidas y lo otro es que dejen de azuzar en lo político. Me refiero a los actores internacionales, expertos internacionalistas, etcétera".

En seguida, aprovechó para criticar a sus antecesores, Vicente Fox y Felipe Calderón porque, cuando él les pidió un recuento de votos en las elecciones, ellos se negaron y que ahora son hasta observadores electorales.