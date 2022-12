AMLO consideraría vetar Plan B de la reforma electoral; "por encima de los principios, nada", dice

Tras la aprobación en lo general del Plan B, el presidente Andrés Manuel López obrador dijo que la minuta va a pasar a la Cámara de Diputados.

Significaría una mejora en el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado por que el bloque conservador se opuso a una Reforma Constitucional, como no se pudo hacer una Reforma Constitucional no se reducirá el presupuesto a los partidos.

No se pudo reducir el número de diputados de 500 a 200, ya que no son electos de manera directa por los distritos, lo anterior por que impidieron que fuese el pueblo que eligiera a los consejeros del INE.

El mandatario comentó que los partidos eligen a gente que no tiene compromiso con la democracia, siendo capaces de cometer fraude sin respetar la voluntad y los derechos de los ciudadanos.

"Es una vergüenza lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país, eso es lo que defienden ahora los conservadores". Dijo.

Afirmó que como no se pudo reformar la constitución este plan es un tanto limitado para no violar la constitución, pero no deja de ser importante.

"La democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía, si pasa la ley seria muy bueno, pero si no pasa de todas maneras va a ser el pueblo quien decidirá".

Por encima de los principios nada: AMLO

Ante el cuestionamiento de un reportero, el presidente respondió que si considera y es un asunto de principios puede vetar el Plan B, en dado caso de que no lo mejoren en la Cámara de Diputados.

"Somos demócratas auténticos, no farsantes, lo que nos importa son los principios".

Si no lo mejoran en la cámara y considero que es una contradicción y que afectará a la ciudadanía lo veto, aunque se invalide todo, por encima de los principios "nada". Finalizó.