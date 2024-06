AMLO: "Con reforma al Poder Judicial, jueces serán siervos de la nación"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que la reforma al Poder Judicial, permitirá que sus integrantes se vuelvan "Siervos de la Nación".

Al hablar por cuarta vez ocasión en la semana sobre los presuntos beneficios que traerá el llamado "Plan C" al Poder Judicial, destacó:

"Vamos a recurrir en este caso al método democrático que sea el pueblo el que decida como el pueblo soberano, el pueblo que es el que manda, para que los jueces actúen como servidores públicos que no sean al servicio de minoría o de un consorcio económico (...) estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo para que no sean empleados de nadie que sean servidores públicos siervos de la nación".

El titular del Ejecutivo federal, reiteró que la reforma al Poder Judicial va porque, pese a que por el momento hay cierta volatilidad en los mercados, -originada por la posibilidad de que una mayoría de Morena en el Legislativo, pueda sacar adelante la propuesta-, a mediano o largo plazo, beneficiará a México.

Incluso, citó, la oposición a dicho proyecto es por parte de "los machuchones":

"Los machucones, pues son los que no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y ministros, porque le tienen miedo al pueblo, porque le tienen miedo a la democracia, ¿qué va a suceder?".

El mandatario consideró que no va a pasar nada, pues sólo se va a definir un procedimiento al que se inscribirán todas las, y los abogados interesados, incluso los actuales miembros del Judicial, harán campaña y luego serán elegidos:

"No es mucho, total debe ser mil 500, 2 mil o sea menos que los presidentes municipales que se eligen, entonces ya se tiene toda la información, entonces el pueblo elige y hay una renovación del Poder Judicial".

Por su parte la presidenta electa Claudia Sheinbaum, propuso una encuesta para conocer la opinión de todos aquellos interesados en el tema.

Lo anterior, en la primera conferencia de prensa que ofreció en su casa de transición, en donde recibió a una comitiva del Gobierno de EU; desde ahí comentó:

"Hay que entender la reforma, todo mundo en este país, si ustedes hacen una encuesta, es más, voy a aprovechar para hacer una encuesta de qué opina el pueblo de México del Poder Judicial, cuál es su opinión".

Las afirmaciones de ambos mandatarios se dan en el marco de la reciente caída en el peso frente al dólar; al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró que existe estabilidad económica en el país, y a la vez llamó a los inversionistas a no preocuparse por la situación.