AMLO celebra que EU y Canadá no mencionen reforma judicial: "es una política de responsabilidad"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no hayan emitido nuevas declaraciones en contra de la reforma al Poder Judicial, "es una política de responsabilidad":

"No ha habido comunicación, pero no está rota las relaciones creo que el hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la reforma judicial en México, lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia, porque en efecto han pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema y nosotros celebramos eso porque ese es el propósito, que ningún país del extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos".

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, manifestaron su preocupación al presidente López Obrador, ya que la elección de jueces por voto popular, pondría en riesgo la democracia y la relación comercial entre las naciones.

AMLO solicita que Poder Judicial sentencie a Israel Vallarta

Éste lunes dos de Septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al caso de Israel Vallarta, relacionado con el secuestro de Hugo Alberto Wallace, dijo esperar que antes de que finalice su gobierno, se le dicte sentencia para indultarlo.

El titular del Ejecutivo federal, afirmó que su gobierno ha hecho todos los trámites en el Poder Judicial:

"Nosotros hemos hecho todos los trámites en el Poder Judicial. (...) Lo que queremos es que lo sentencien, para que de acuerdo a mis facultades podamos indultarlo".

Abundó que la injusticia mayor en este asunto es que, como a muchos otros, el Poder Judicial no les dicta sentencia y llevan años sin ser sentenciados".

"No hay justicia rápida, expedita, en nuestro país, por eso la necesidad de los cambios".