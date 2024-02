AMLO: "CDMX se está volviendo la capital de la manipulación"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, justificó su caída en los índices de aprobación en la Ciudad de México, se deba a que ésta se volvió "la capital de la manipulación".

Éste martes, en Palacio Nacional, el presidente acusó que la otrora capital de vanguardia en el país, ahora se ha "enpanizado" debido a la campaña de desinformación, que se maneja en los medios nacionales que tienen su base en la capital mexicana.

Esto, al proyectar una lámina de la encuesta que muestra sus niveles de aprobación a nivel nacional por estado, siendo la Ciudad de México el penúltimo lugar, por encima de Aguascalientes.

El titular del Ejecutivo federal, dijo que esta situación responde a que en la capital mexicana, la "mafia del poder" tiene "bien apergollados" a los medios de comunicación:

"Esto es un llamado para la gente de la capital que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue y ahora se ha venido ´enpanizando´, ´anburguesado´, derechizando".

Aunado a lo anterior, dijo, el fenómeno se ha expandido conforme al paso de los años, pues antes esa "derechización", estaba localizado en colonias como la Del Valle donde "había más conservadurismo", que en las Lomas, y justificó que esa "extensión" del conservadurismo se debe al "bombardeo" de los medios.

El presidente López Obrador, no desaprovechó el momento para criticar a la clase media, al decir que "nada de que ´la clase media está más informada y no se deja manipular´; mentira, eso es relativo. Y nada de que ´aquí están los que estudian posgrado y esos no se dejan manipular´. Mentira".

Según el documento mostrado en la Mañanera, las entidades en las que está "al fondo" de la tabla son, en este orden, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, y Aguascalientes.

Mientras que, en los primeros lugares está en Guerrero, Sinaloa, Baja California, Tabasco y Yucatán.