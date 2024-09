AMLO: "Cada año el gobierno aporta 40, 50 mil mdp al Fobaproa"

En su conferencia mañanera de éste miércoles, y a ocho días de que concluya su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó:

"Me fue muy bien por virtud y por suerte. Nosotros no somos perfectos, hombres y mujeres cometemos errores".

El titular del Ejecutivo federal, dijo, debe agradecer al creador a la vida, y sobre todo al pueblo de México, "al que me dediqué a servir con mucho amor".

El mandatario abundó:

"Y se puede gobernar bien, cuando se tiene como propósito, servir al pueblo".

Imagínense, exclamó el presidente López Obrador, cómo me siento de qué se redujo la pobreza:

"Nuestros adversarios no lo toman en cuenta (sic...), para mí es un timbre de orgullo".

Aseguró que desde la gestión del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, no se veía un caso -al término de la gestión de un mandatario en México-,en que no se devaluara nuestra moneda.

Al ser cuestionado por un periodista, el presidente de México, dijo que cada año el gobierno aporta 40, 50 mil millones de pesos, al Fobaproa, que terminará de pagarse en 50 años.

Recordó que el responsable del Fobaproa fue el ex presidente Ernesto Zedillo, quién convirtió deuda privada, en pública, "es el desfalco más grande en la historia de México".

AMLO cuestiona dichos de Ernesto Zedillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ante el cambio de régimen que se está impulsando, " ya está desatada la maleantada", y muestra de ello es la reaparición en México del ex presidente Ernesto Zedillo.

Abundó que se vive un tiempo de guerra sucia, porque se realiza un verdadero cambio en el país:

"Entonces eso los tiene en una crisis nerviosa, por eso cada vez más ataques, desatan estrategias con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa, con los pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, pero no hablaba de México. Y ahora sí vino, se desató y así está desatada toda la maleantada, como dicen en mi tierra, por algo será".