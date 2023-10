AMLO asistirá al Foro del Pacífico y se reunirá con Biden 'que siempre sí'

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que sí asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, EU, y se encontrará con su homólogo, Joe Biden.

Este lunes en su Mañanera, el titular del Ejecutivo federal cambió su decisión de no asistir al evento en el que también estará la mandataria peruana, Dina Boluarte, a quién el gobierno de México no la reconoce.

A pregunta expresa si ya tiene fecha para su encuentro bilateral con Biden, ya que no participaría en la APEC, López Obrador dijo que:

“Sí, como el 14 y 15 de noviembre. Vamos a estar en San Francisco con el presidente Biden”.

Manifestó que tenía dos opciones para encontrarse con su homólogo de EU, San Francisco y Washington:

“Y opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica, comercial, es la reunión del Pacífico y Asia, Asia-Pacífico, y vamos a participar”.

Y aunque la prensa le mencionó que estará Perú en el encuentro dijo que:

“-Sí, lo replanté, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir”.

Detalló que es muy importante mantener la relación, que ha sido buena, con el Gobierno de E.U. por lo que decidió cambiar de postura.

Apenas el 21 de septiembre, López Obrador anunció que no acudiría al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) porque México no tiene relación con Perú.

Por otra parte, el presidente de México instó al pueblo de Guatemala, a reconocer a su presidente Bernardo Arévalo