AMLO ante video del cardenal Sandoval Íñiguez: "Hay que respetar las creencias religiosas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de éste viernes, evitó entrar en polémica, sobre el video promovido por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quién pide a la población "no votar por los que están en el poder".

El mandatario abundó:

"Hay que respetar todas las creencias religiosas, y respetar a los no creyentes, respetar a todos, (sic...)hay libertades".

El titular del Ejecutivo federal, instó

a no engancharse en polémicas:

"No responderé, porque uno es dueño de su silencio y rehén de lo que expresa". indicó que no ve riesgoso de que jerarcas católicos, intervengan en el proceso electoral.

Y reiteró que no se debe entrar en polémicas

"Respetar las creencias religiosas, no engánchesenos en polémicas, y más cuando las Iglesias, las creencias, el estado laico significa libertad de creencias, que no predomine una Sola religión, que se respete a los no creyentes, y no meternos en eso".