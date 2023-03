AMLO dedica mensaje de aliento a novena mexicana ante duelo contra EU

Con célebres frases de las leyendas del deporte, Yogi Berra y Babe Ruth, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje de aliento al equipo de México antes del juego ante Estados Unidos esta noche en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Esto no se acaba hasta que se acaba", "No se puede vencer a quien no sabe rendirse", escribió el mandatario nacional hacia los paisanos, o como el también los llama, caballos.

Paisanos, caballos del equipo de México en el Clásico Mundial de Béisbol:



Recuerden las célebres frases de Yogi Berra, "Esto no se acaba hasta que se acaba" y de Babe Ruth, "No se puede vencer a quien no sabe rendirse". Con pasión y respeto cepillen a los vecinos. pic.twitter.com/RIgS8X5MBt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 12, 2023

La selección mexicana tendrá su segundo partido que se estará celebrando nuevamente en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

La novena norteamericana es una de las favoritas para conquistar el torneo, debido a los jugadores de gran nivel con los que cuenta, pero no hay que dejar de lado que México también tiene un equipo ligamayorista.

¿CÓMO VA EL GRUPO DE MÉXICO?

Hasta el momento Colombia se encuentra como líder del grupo C, en el cual México se sitúa en la última posición tras debutar con derrota.

Grupo C

1. Colombia | 1 juego ganado | 1.000

2. Estados Unidos | 1.000

3. Canadá | .000

4. México | 1 juego perdido | .000

5. Gran Bretaña | .000

¿CÓMO LLEGAN?

La selección mexicana no inició con el pie derecho, ya que en su primer compromiso en esta competición cayó 5-4 en extra innings ante la novena de Colombia, por lo que ahora debe ir a buscar la victoria, pues solo clasifican los dos primeros lugares de cada grupo.

Estados Unidos ganó su primer partido en este Clásico Mundial de Beisbol ante Gran Bretaña.

"Con pasión y respeto cepillen a los vecinos.", concluyó López Obrador mediante su cuenta oficial de Twitter.