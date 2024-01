AMLO analiza gestión de la reforma laboral a pensiones

A 8 meses y medio de que concluya su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende profundizar su reforma laboral, pues analiza que el Gobierno gestione y aporte a las pensiones.

Durante su conferencia mañanera comentó que se busca un mecanismo para que el Estado aporte al sistema de ahorro y en su caso, gestionarlo -por el momento las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), están en el sector privado-, por tanto, propondrá su reforma constitucional en el tema, la cual contemplaría:

"Para empezar, el Estado no participa, no aporta, son los empresarios (...) ahora para que no sea una carga directa ni de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el Gobierno, ayudar para que sea gradual, y después el sector empresarial, pero de entrada el Gobierno no participa".

El titular del Ejecutivo Federal, dijo que el Gobierno sólo interviene en lo relacionado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores (ISSSTE), y que la opción que se busca es para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); descartó que con su iniciativa, se contemple desaparecer las Afores:

"No, vamos a buscar la forma. Quien administre es otra cosa. Puede ser el Afore, puede ser directamente el Gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna".

Ésto, al mencionar que se debe profundizar la reforma laboral que comenzó cuando su administración acordó con el sector privado, que se aumentaran los aportes a la jubilación:

"Nosotros logramos una reforma pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementado sus cuotas de participación para las jubilaciones, eso lo logramos hace 3 años, ellos se comprometieron a aumentar las cuotas".

El fin de semana, el presidente López Obrador, adelantó que buscará echar atrás la legislación que data de 1997 (en el sexenio de Ernesto Zedillo), que afectó las pensiones de los trabajadores, la cual calificó de "antiobrerista".

Pensiones para adultos mayores, mensuales

Por otro lado, López Obrador reiteró su intención de que las pensiones para adultos mayores se paguen de manera mensual, con la intención de reactivar la economía.

El Ejecutivo federal, dijo que esperará a que pasen los comicios electorales, para definir el tema, pero que se continúa el trabajo para consolidar el sistema de pagos, mediante el Banco del Bienestar.

El mandatario dijo que el proyecto le fue planteado por un empresario:

"Una vez me hizo una explicación un empresario, no quiero decir su nombre, pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ya pueden imaginar, que me dijo por qué, un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía, es como el sentido común que suele ser el menos común de los sentidos, y él me decía ¿por qué en vez de dar la pensión cada dos meses?, ¿por qué no la dan cada quince días? y yo decía, tenemos problemas para la distribución, la dispersión, pero él me daba una explicación, que si la parte proporcional de los quince días se les entregaba, tenía un mayor efecto en el mercado, en la reactivación de la economía".