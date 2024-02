AMLO acusa a juez tras liberación de Juan Collado, abogado de Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR), imputó al abogado Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, el juez determinó que no hay delito que perseguir.

López Obrador cuestionó la decisión del juez, y acusó al Poder Judicial de estar al servicio de una minoría, por lo que insistió en su promesa de presentar una reforma, para que sea a través de una elección popular, cómo sean electos los jueces, magistrados y ministros:

"Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también, y es una tras otra, está podrido el poder judicial o para no decirlo tan fuerte está secuestrado por la oligarquía. Está al servicio de una minoría, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México, entonces se necesita una reforma".

Arremetió contra el Poder Judicial derivado a los reveces que ocurrieron ayer, primero declarar inconstitucional las normas de la Ley de la Industria Eléctrica, y segundo cuando un juez federal ordenó la liberación inmediata del abogado Juan Collado tras determinar que no había un delito que perseguir.

Asimismo, explicó que la Fiscalía General de la República presentará una acción legal para revertir la decisión del juez federal, que dejó en libertad al abogado Juan Collado, quien supuestamente estuvo involucrado con el expresidente Peña Nieto, y fue imputado por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, fue el juez del reclusorio norte consideró sobreseer parcialmente el caso contra Collado, con lo que fueron levantadas las medidas cautelares impuestos por la causa penal 269/219.

El abogado Juan Collado, ya había conseguido modificar las medidas cautelares, porque en septiembre de 2023 consiguió abandonar el reclusorio Norte, después de que se le permitirá salir con el uso de brazalete electrónico.