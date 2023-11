AMLO acepta renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN

En el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar que ha ostentado el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace 14 años.

"Al Senado es al que le corresponde decidir si se acepta o no la renuncia, yo ya la acepté, y falta que la apruebe el senado. Si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución".

El titular del Ejecutivo Federal, señaló que en su terna podrían figurar los nombres de tres mujeres.

"Me estoy inclinando por presentar tres mujeres, es más honesta, definida, trabajadora, tiene muchas virtudes".

Y al ser cuestionado, el mandatario mencionó:

"Si una persona ya no quiere permanecer el cargo no se le puede obligar, ya lo hice con el ministro Media Mora", en este mismo sentido, prefirió no hablar sobre la postura de Zaldívar, de sumarse a Claudia Sheinbaum rumbo hacia la presidencia en 2024.

El mandatario Federal, reprochó que antes la terna se mandaba "con línea", "aún cuando tenemos en nuestro movimiento mayoría, ellos deciden, por eso puedo decir que no somos iguales", aseveró.

Ayer, Zaldívar Lelo de Larrea difundió en redes sociales el oficio que le envió al titular del Ejecutivo en el que afirma:

"Considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado, y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales".

Zaldívar Lelo de Larrea presentó este martes su carta de renuncia como ministro del Supremo Mexicano al presidente Andrés Manuel López Obrador, su misiva fue difundida a través de su cuenta de X (@ArturoZaldivarL)