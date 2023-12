AMLO a ministros de la SCJN: "Que decidan si destinan o no los fideicomisos a Guerrero"

Luego de 56 días de que el huracán Otis golpeará al Puerto de Acapulco, y al municipio de Coyuca de Benítez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su conferencia mañanera, presionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que decidan si destinan o no, casi 15 mil millones de pesos de sus recursos para los damnificados por el huracán.

Este miércoles, al ser cuestionado sobre si cree que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinarán los recursos de 14 fideicomisos extinguidos por el Legislativo, el presidente López Obrador manifestó:

"Es nuestra responsabilidad resolver la demanda de la gente, no podemos estar esperando que se decida a SCNJ si nos van a dar o no el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones de pesos".

-¿Los llamaría a recapacitar? se le insistió.

-Sí, sí, ¿cómo no? Es de sabios cambiar de opinión. Además es en beneficio de la población afectada, es en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si hacen eso, no sólo quedan mal ellos, ¿cómo queda el Poder Judicial? ¿Cómo queda la Suprema Corte? -respondió.

El Ejecutivo Federal les ofreció unas cuantas opciones de que con ese dinero, podrían pagarse los electrodomésticos que se entregan a los damnificados, incluso se les darían las facturas.

Señaló que esos 15 mmdp podrían destinarse a la reconstrucción "¿Y qué más comprobante si van a tener los recibos de la gente?".

O por otro lado -sin invertir el total de la cantidad- al Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco:

"O sea, lo que ellos quieran aportar (...) para que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenten la calles de Acapulco, se presenta un proyecto y ahí está. Ellos van a decidir. Ojalá y cambiaran, que no se aferren, porque imagínense cómo quedan entre la gente".

Instó a los ministros a visitar Acapulco y constatar la emergencia pero, sea lo que decidan, "de todas maneras nosotros vamos a cumplir".