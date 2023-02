'Alito' acordó pagos a Televisa con Michel Bauer, sin comprobar gastos

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió en su programa "Martes del Jaguar", nuevas conversaciones: la primera entre Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Michel Bauer, director general de ventas de publicidad de Izzi. La segunda es entre el priista y Javier Tejado Dondé, exvicepresidnete de la Oficina de Información de Grupo Televisa.

En la primera conversación de chats se lee cómo "Alito", como se le conoce al líder del PRI, y Bauer planean un estrategia para presuntamente tergiversar y manipular los pagos de unas ipads con dinero del Gobierno de Campeche.

Michel Bauer ha sido ejecutivo de Televisa desde 1991, donde ha ocupado diversos puestos. También fue presidente del Club América, equipo de esa misma televisora. Ya el 28 de junio de 2022; Layda había exhibido un audio a donde mencionaba a Bauer en el que supuestamente el presidente del PRI dio efectivo a Televisa para borrar huellas del dinero.

Encontramos los documentos de pagos a Televisa y otros medios locales, de facturas que no tienen sustento, no dice para qué fueron hechas, qué trabajo realizaron... usaron el dinero del pueblo para pagar sus caprichos de manera ilegal.

A continuación la conversación íntegra transmitida en el programa "Martes del Jaguar" entre "Alito" y Michel Bauer:

CONVERSACIÓN 11 DE ABRIL 2021

Alito: Te va llamar Francisco Paco Cienfuegos, candidato a presidente municipal de Monterrey. Ya le dije que le llame a tu equipo para que cierre un paquete de tres peso, le dije que el paquete era de 10, pero que porque ustedes son hermanos míos me lo dejaron en tres nada más como amistad, entonces sale un paquete de tres para la revista TV y Novelas para el tema de Izzi. Y no, sé, un tema de la revista Caras para él y Adrián de la Garza, candidato a Gobernador del PRI. Me autorizas, dice para que yo le mande el contacto y te llame mañana. Abrazo, ya quedó en eso.

Michel: Claro.

Alito: Te va a llamar, entonces, ahorita le doy tu celular.

CONVERSACION DEL 22 DE ABRIL DE 2021

Alito: Ya estoy listo nada más que el lunes no me mandaste a la gente, llegó el viernes a Campeche, no sé su me los puedes mandar el sábado. P la reunión ahí en Campeche con la gente y ya avanzar con todo. Ya estoy hablando con los que quedamos.

Michel: El tema es que no puede ser cachete.

Alito: Ok, entonces estoy en eso, resolviendo para ver cómo te lo mando de manera directa a través de empresas. Ya lo resuelvo en estos dais, te mando un abrazo. Mándame a la gente de Campeche el sábado como a las 11 de la mañana.

CONVERSACIÓN 24 DE ABRIL 2021

Alito: Estoy esperando.

Michel: Sí, lo ando buscando.

Alito: Ya quedamos listo. Martes 11 de la mañana que esté en Campeche y ahí le digo.

Michel: En Palacio Nacional?

Alito: En el Palacio de Gobierno de Campeche, en el 2024 sí me vas a ver en Palacio Nacional.

CONVERSACIÓN 27 DE ABRIL 2021

Michel: Buena tardes, presidente, mañana están por allá con ustedes y te anexo un resumen, abrazo.

Alito: Perfecto.

Michel: Presidente, ya salido mi gente de ahí. Nos dicen que tenemos que presentar todo el soporte de transmisiones y que nos pagará los 4 ipads entre mayo y junio. Me preocupan las fechas que podemos acelerar para que ya nos paguen? Y quedaría un saldo de Campeche de 2.6 y de TV y Novelas 1.3. Abrazo, gracias.

Alito: Sí, tú no te preocupes, que manden el soporte rápido y se pagan los cuatro y si lo mandas la otra semana se pagan los cuatro sin ningún problema, yo te doy los 2.5 que faltan, no pasa nada. Y el 1.3 yo lo veo que te lo pago en empresa y estamos listos, no pasa nada, que rápido, dile a Gustavo que lo mande, ok, por favor. Yo veo la otra semana los 2.5, no tiene pedo y lo de TV y Novelas sin pedo.

La segunda conversación que la Gobernadora Sansores difundió corresponde a "Alito" y Javier Tejado en donde hablan acerca de unas reuniones electorales, incluso Tejado le aconseja se deslinde del expresidente Enrique Peña Nieto. A continuación los chats íntegros:

CONVERSACIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Alito: Te recuerdo lo de la señora para tener y checar todo bien.

Javier: Muy duro, por eso te dije hace un rato del deslinde. Eso está hoy.

Alito: Perfecto, Papo, estamos en ello.

Javier: Borra este luego de que lo veas en pdf, por favor.

Alito: Sí, claro.

Javier: Si bajas pantalla, ves de quién es.

Alito: Perfecto, muy bien, pero eso ya es cosa juzgada, no me pueden volver a chingar, por eso me interesa la copia derecha y legal que entregué en la Procuraduría.

Javier: Sí, cerrado de por vida.

Alito: Se va a poner cabrón, ya verás, pero bueno, a darle con todo y con firme convicción.

Javier: Fue muy oportuno concluir tu tema. Ayer ya hasta ello dijo que hoy se pondría... tienes angelote.

Alito: Sí, te, abrazote. A darle con todo. Ahí vamos armando todo, Papo.

Javier: Sí, tienes angelote, yo solamente soy tu hermano.

Alito: Qué me recomiendas tú, las dos cosas? Sigo avanzando en PRD y PAN.

Javier: No hay cómo salvar a EPN, yo lo corría del PRI y tendría discurso. Es la única forma del no arrastre. Además, es lo que ahora más le sirve a él, sino habrá presión para chingarlo en elecciones. Si no rompen, en lugar de poner tu agenda te van a preguntar por esos casos a diario y no eres abogado de EPN.

Alito: Así es, es un paso muy cabrón, hay que reflexionar para operarlo. Te mando abrazo, Papo. Te recuerdo la reunión con Almagro y lo de mi visa diplomática, si me puedes ayudar con eso y la de Chris y la de mis hijos, si se puede, sino nada más la mía. Si se empieza a poner duro me les voy encima con todo y a empezar a reflexionar con lo de EPN.

CONVERSACIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE 2021

Alito: Papo, cómo te fue e tu día. Espero todo bien, un abrazo.

Javier: Todo bien, y tú en Campeche?

Alito: Pues me imaginé que no. Qué novedad hay, Papo.

Javier: Tengo chamba fuerte mañana, no te preocupes. Saludos en casa, a ver con qué sorpresa amanece mañana, ya que FGR sutura todo.

CONVERSACIÓN 16 DE NOVIEMBRE 2020

Javier: ¡Hola! Vi a Monreal. Es sobre alianzas. Si puedes hablemos o nos vemos. Están tratando, hay complejidades.

Alito: Abrazo perfecto, Papo. Desayunamos mañana tempranito. Me abandonaste.

Javier: Va, no pude ir a Campeche aquí me quedé trabajando.

Alito: Mañana a qué hora te veo?

Javier: Te veo en mi casa, a qué hora vienes? Hay que salir lo menos, virus fuera de control.

Alito: Tú dime a qué hora? 8:30 am?

Javier: Ok, 8:30 te veo.

CONVERSACIÓN 22 DE NOVIEMBRE 2020

Alito: Qué hay de novedad?

Javier: Todo bien, veo a Gob algo pasmado.

CONVERSACIÓN 23 NOVIEMBRE 2020

Javier: Papo, nuestro amigo B. Nacif hizo "minería de datos" con encuestas de Ulises Lara, esto para analizar datos y detalla esto: resulta que en ZAC la más competitiva para el PRI es la Senadora Claudia Anaya, a la que ni conozco. El dato se me hace relevante para avanzar en su postulación. Puedes logra dos cosas: una cumplir con las reglas del INE y dos, presionar a Monreal para operar un alianza con ustedes. Con una buena campaña, además que una mujer en silla de rudas va a ser un notón que importaría positivamente el resto de las campañas del PRI. Si quieres platicamos luego. Es importante ver cómo te sientes. Abrazo.

Alito: Así lo vamos a hacer.

CONVERSACIÓN 10 DE ABRIL 2021

Alito: Me da pena molestarte, es el tema de Israel Betanzos Cortés y de Armando Tonatiuh González Case. Le sugerían abogados ampararse, yo les dije que no porque es echar pleito con la UIF, solo te encargo mucho que no se vaya a atorar.