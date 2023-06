Alistan decreto para prohibir maíz transgénico en tortillerías

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no permite el maíz transgénico para consumo humano. Anunció que está por firmar un acuerdo para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco, y no transgénico:

"Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco, y se compre a productores nacionales".

Hay una fiebre de inversión extranjera, afirma. Cuestiona López Obrador si funcionó el modelo de primero ayudar a los de arriba.

"Sin maíz no hay país", repite al afirmar que México es autosuficiente, pero hay un déficit en el amarillo para forraje.

Respeto a la autonomía de la UNAM

Por otro lado, el titular del Ejecutivo manifestó que debe respetarse la autonomía universitaria, y si hay irregularidades corresponde a los propios universitarios y autoridades atenderlas, lo mismo en el Poder Judicial, dice, por los recursos ejercidos en la UNAM.

Anota que "los delincuentes del crimen" la tienen complicada en que ya no pueden enganchar a los jóvenes, porque están los programas de atención, garantizando el derecho al estudio y trabajo, dice que los corruptos la tienen difícil porque antes no perdían su respetabilidad".