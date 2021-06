Alista AMLO nueva sección para su conferencia matutina

Indicó que habrá "algunos que van a sacar primeros lugares siempre, siempre medalla de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso".

Esto, luego de que López Obrador desmintiera lo publicado por un cronista deportivo en días pasados, que señalaba que uno de sus hijos sería el dueño del reciente campeón Cruz Azul; noticia que fue aclarada también por el club deportivo.

"Hace como dos días salió un mensaje de Twitter -no sé si lo consiguen- de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio. No el estadio, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso", comentó.

Señaló que la "calumnia cuando no mancha tizna, esa es una máxima del hampa del periodismo, pero cuánta gente se queda con esto".

Además, el Mandatario dejó entrever que después de La Mañanera habrá funcionarios que estarán compartiendo información sobre diversos temas, aunque no especificó cuál sería el formato.

"Vamos a buscar también la forma de que después de la mañanera le sigamos. Yo no, porque, si no, no trabajaría, ¿a qué horas?, pero otros, o sea, que tengamos información permanente, permanente, permanente para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales, buscar la forma de hacerlo", informó.

