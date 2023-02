Algún día nos volveremos a ver: entrenador y compañeros se despiden de Proteo (+Video)

La Cruz Roja Mexicana, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Ejército Mexicano realizaron un homenaje a Proteo, el perrito rescatista que perdió la vida en Turquía en las labores de rescate de personas atrapadas tras el terremoto de magnitud de 7.8 que azotó la zona.

A través de sus redes sociales, publicaron el pase de lista de los nueve binomios caninos que se encuentra en la misión de rescate y rindieron homenaje a Proteo.

Al borde de las lágrimas, los elementos de rescate se reunieron para dar unas palabras de reconocimiento para el héroe de cuatro patas.

"Nos reunimos para dar agradecimiento a Proteo, perro de servicio de búsqueda y rescate del Ejército mexicano que por desgracia falleció en la misión".

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la Sedena que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda.

Asimismo, en un video publicado en las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), su entrenador se despidió de su fiel compañero señalando que algún día se volverán a encontrar.

"Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo [...] algún día nos volveremos a ver".

En días pasados Proteo viajó con sus compañeros de la Sedena "Territorio", "Timba", "Barato", "Balaceo", "Bureta", "Bioesfera", "Tardio", "Kiara" y "Teología", pertenecientes a los cuerpos de rescatistas.