En ceremonia maya despiden a Aitana; falleció en el IMSS Playa del Carmen

El cuerpo de la pequeña Aitana Betzabé arribó a su domicilio ubicado en el municipio de Tinum, perteneciente al estado de Yucatán. La menor de 6 años perdió la vida luego de quedar prensada al interior de un elevador en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen. La víctima en estos momentos está siendo velada y se espera que alrededor de las 17:00 horas de este miércoles 12 de julio sea sepultada en el panteón municipal.

Los padres de Aitana llegaron desde Quintana Roo con un ataúd blanco, donde descansan los restos de la menor, quien el pasado 9 de julio ingresó al Hospital General de Zona número 18 por diagnóstico de dengue. A pesar de que tuvo una evolución positiva, una falla mecánica terminó con su vida.

El Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en la entidad, el Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarín, lamentó el fallecimiento de la menor y externó sus condolencias a los familiares. El funcionario reveló que el 10 de julio, al ser trasladada por el elevador, éste presentó una falla, provocando que la menor sufriera una presión, lo que desencadenó en su muerte.

En ceremonia maya, piden justicia por Aitana

De acuerdo con reportes periodísticos, la pequeña Aitana está siendo despedida en un ambiente de paz y religiosidad. En las imágenes que se han difundido en medios nacionales se escucha diversos cánticos maya, pertenecientes a los habitantes de la comunidad de Tinum.

Incluso, se ha destacado la solidaridad de amigos y vecinos, quienes organizaron una colecta para apoyar a los padres de Aitana, quienes han mostrado que pertenecen a una comunidad de bajos recursos. Por otro lado, exigen que el caso no quede impune y haya castigo para los responsables.

Ante lo sucedido, el titular de la dependencia reconoció que el IMSS se encuentra colaborando con las autoridades de la entidad para esclarecer los hechos. "Es importante informar que ese mismo lunes, antes del accidente, se reportó la falla ante la empresa correspondiente"

Recalcó Ureña Bogarín.

FGE "Investiga el caso"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante su conferencia matutina, que se va a castigar a los responsables detrás de la tragedia con la niña de origen yucateco. "No puede haber impunidad en el caso" sentenció desde la tribuna de Palacio Nacional.

El mandatario explicó que "hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores. Se infomó que no funcionaba, fueron a verlo, los de la empresa encargada de mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse".

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que la carpeta de investigación fue abierta y ya colaboran con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno para aclarar esta situación. El camillero que transportaba a la niña, identificado como Victor "N", está detenido.

Por otro lado, el IMSS, a través de un comunicado informó que separó del cargo a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del Hospital General de Playa del Carmen, Quintana Roo, tras la muerte de la menor.