Agradece AMLO felicitaciones adelantadas por su cumpleaños 68

"El mejor regalo es que pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y los quiero, y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren, los hagan y en familia se los compartan. Lo mismo la música, no hace falta, muchas gracias, me da pena, así como me ven, soy tímido, y me da mucha pena", comentó.

