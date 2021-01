Acusa AMLO a DEA de fabricar delitos contra Cienfuegos

Andrés Manuel López Obrador señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fabricó pruebas en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue acusado de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero.

"Lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera, a pesar de que, como lo dice la Fiscalía de México, empezaron a investigar desde el 2013, para lo que entregaron pues no fue un buen trabajo, o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia", señaló durante el diálogo con los representantes de los medios de comunicación.

El Mandatario cuestionó que la detención de Cienfuegos Zepeda se haya dado antes del proceso electoral de noviembre pasado en Estado Unidos, cuya investigación, desde un inicio, violó los acuerdos de cooperación que existen ente México y Estados Unidos.

"¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección?, ¿cuál era el mensaje?, ¿de parte de quién?, ¿qué cosa era lo que se pretendía?, ¿debilitar al Gobierno de México?, ¿debilitar a las Fuerzas Armadas de México?, ¿el que nos confrontáramos con el actual gobierno?, ¿qué pasó?", se preguntó.

Categórico pidió al gobierno estadounidense presentar más pruebas, si es que cuentan con ellas, que incriminen al ex secretario de la Defensa, pero dijo no aceptar "especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones".

Durante la conferencia matutina, comentó que el gobierno que representa no se conduce a través de represalias o venganzas, por lo que no permitirá que se le inventen delitos a nadie, trátese de quien se trate.

"No se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátense de quien se trate, lo más importante es la verdad. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos, por la DEA", aseveró.

El Mandatario dijo que que no todas las investigaciones que se realizan en el extranjero son buenas, el ejemplo es que en el caso del general Cienfuegos Zepeda "no actuaron con profesionalismo" o tuvo errores al ser realizada por personas.

"O no son tan profesionales y fallan, como todos los seres humanos fallamos o cometemos errores, pero eso ya es cosa de dejarlo a los estudiosos. Nosotros vamos a presentar todos los elementos para que la gente se vaya, con la información, se vaya dando cuenta de lo que sucedió y se vaya formando un criterio", dijo.