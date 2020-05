Aclara IMSS que no ha comprado ventiladores a BIDCOM ENERGY

Este día el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aclaró que no ha adquirido ningún ventilador a la empresa BIDCOM ENERGY S.A .DE C.V. como se manejó en una nota periodística.El instituto afirma que no se ha generado ningún gasto en torno a la adquisición dea dicha empresa, motivo por el cual emitió unaseñalando lo siguiente:Ciudad de México.-Con relacio´n a la nota sobre la compra local de, el O´rgano de Operacio´n Administrativa Desconcentrada de la Ciudad de Me´xico Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa:? Para el Instituto es prioridad en la emergencia sanitaria por COVID-19 contar con el equipo ventilador volume´trico y de presio´n para salvaguardar la vida y garantizar el acceso al derecho a la salud de los pacientes.? El 17 y 19 de abril del an~o en curso, a trave´s de la plataforma COMPRANET se publicaron las solicitudes de cotización, a efecto de conocer las condiciones que guardaba el mercado.? Se recibieron en total 21 ofertas las cuales fueron evaluadas en los te´rminos Te´cnicos, Legales–Administrativos y Econo´micos por la Oficina de Adquisicio´n de Bienes y Contratacio´n de Servicios, asi´ como por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Me´dicas, determina´ndose la viabilidad a favor de la empresa BIDCOM ENERGY, S.A. de C.V.? Sin embargo, el lunes 11 de mayo se inicio´ el procedimiento de rescisio´n administrativa del contrato, con motivo del incumplimiento de la empresa en falta de presentacio´n de la fianza y entrega de los bienes. La fecha li´mite de entrega fue el di´a 8 de mayo.? Hasta la fecha no ha adquirido ningu´n ventilador con la empresa BIDCOM ENERGY, S.A. de C.V. y no se ha generado ningu´n gasto para el mismo, debido a que incumplio´ con el proceso de compra-venta.? La compra de losal proveedor se realizo´ en te´rminos de garanti´a oportuna; los productos se encontraban al costo promedio del mercado, con base en criterios donde la disponibilidad es un factor fundamental, adema´s de las caracteri´sticas te´cnicas y de mantenimiento.? Como parte de la evaluacio´n en el procedimiento de adquisicio´n, se corroboro´ que la empresa oferente no se encontrara en el padro´n de empresas sancionadas. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplio´ con los principios generales que rigen el procedimiento.? El ca´lculo estadi´stico para la compra de 100en esta Fase III se realizo´ de acuerdo con el nu´mero de pacientes que se presentara´n durante esta emergencia en relacio´n con la poblacio´n derechohabiente que se atiende.El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con la transparencia y combate a la corrupcio´n.