A México no se le tendrían que aplicar los aranceles recíprocos de Estados Unidos: Claudia Sheinbaum (+Video)

La Presidenta de México, anunció que a México no se le tendrían que aplicar los aranceles recíprocos que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump aplicará a todos los países del mundo a partir del 2 de abril, ya que con el T-MEC se establece que hay tarifas entre ambas naciones.

"Somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos, a todos los países del mundo, si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también. México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace más de 30 años hemos firmado dos Tratados Comerciales, en los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente, no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos", destacó.