A finales de 2023, sistema de salud 'mejor que el de Dinamarca': AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que existe un gran avance en el sistema de salud en el país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo informó que estará listo a finales de este 2023.

Puntualizó que el sistema de salud está garantizado la gratuidad y el acceso a todos los servicios médicos para toda la población.

"Ese es el sistema que se está construyendo y vamos a tenerlo listo para finales de este año. Hemos avanzado bastante a pesar de la complejidad y los intereses creados".

López Obrador reiteró que el sistema de salud será mejor que el de Dinamarca y acusó a las anteriores administraciones por dejar un desastre, provocando la falta de médicos en todas las áreas.

"Vamos a tener un sistema de salud, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas, por eso lo subrayo y a mí me gustan los desafíos".

