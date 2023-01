4 outfits casuales con tenis blancos para invierno

Si te pidiéramos que enumeraras algunos tipos de zapatos de invierno, ¿en qué pensarías? Seguro que inmediatamente pensarás en unas botas hasta la rodilla, unos botines con relleno, o tal vez unos zapatos para ir a la nieve.

Difícilmente, ante semejante interrogante, pensarías en zapatos más ligeros y cómodos como unos tenis.

Debes saber que tanto en invierno como en verano, este tipo de calzado puede completar tu outfit y dar un valor añadido a cada look, solo es cuestión de combinar todas las prendas de tu guardarropa.

¿Cómo lograr un outfit casual con tenis blancos?

Puedes combinar tenis de bota como los de converse tanto con faldas como con vestidos, pero los tenis blancos lucen mejor cuando se combinan con pantalones tobilleros y un suéter de color pastel, para un look que le grita al mundo que no puedes esperar para volver a la primavera. ¡Todo muy casual!

Los tenis blancos, también combinarán perfectamente con unos jeans y chaqueta de cuero, pero incluso un bonito abrigo podría completar el look a la perfección.

Prueba a combinar tenis de plataforma con colores neutros, como crema o camel. Un outfit perfecto para el día se puede lograr simplemente combinando jeans negros, tenis blancos, un suéter color crema y un abrigo color camel.

A continuación te damos la opción de 4 outfits casuales que puedes llevar con tenis blancos.

Opciones para usar tenis blancos en invierno

1.- Ponte un abrigo de piel de borrego gris oscuro y unos pantalones de cuero negros para una apariencia clásica y elegante. Para destacar entre la multitud, tus tenis blancos converse irán perfecto. Este es sin duda el outfit a copiar en estos meses de invierno y hacer modificaciones respectivas en verano.

2.- Elige un abrigo de piel de cordero color marrón y unos vaqueros desgastados gris oscuro para un look muy casual de fin de semana. Si no quieres ir demasiado formal, y llevar tu atuendo a otro nivel entonces opta por un par de tenis. Este es el outfit imprescindible para este invierno. ¡Tienes que usarlo!

3.- Combina un abrigo de piel negro con unos pantalones anchos negros como un look casual para salir a tomar algo después del trabajo. Si no quieres ir demasiado formal, opta por un par de tenis blancos como vemos en la foto. Un look maravilloso para estar muy elegante y absolutamente a la moda incluso durante la temporada de invierno.

4.- Intenta combinar un abrigo de piel negro con unos pantalones de cuero negros para una apariencia clásica y elegante. Ponte un par de tenis blancos ya sea de bota o clásicos para el día. Una espléndida elección para estar muy bien vestida, de manera casual y absolutamente a la moda incluso durante la temporada de invierno.

Como puedes ver, lograr un look casual con tenis blancos, es posible también en invierno. ¡Atrévete a dar ese toque a tu outfit y experimentar con todas las prendas de tu guardarropa!