Viruela del mono ya no es para la OMS emergencia internacional

Luego de permanecer alerta por 10 meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves 11 de mayo, el final de la emergencia internacional por el brote de la viruela del mono o símica.

De acuerdo con la información, la enfermedad dejó al menos 87 mil personas afectadas en 111 países y 140 muertos.

En rueda de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, indicó que se toma esta decisión debido a que los casos se redujeron un 90 por ciento en los últimos 3 meses.

Asimismo, la OMS puntualizó que poner fin a la emergencia no significa que la enfermedad deje de ser un desafío para las instituciones de públicas de salud.

"Me complace declara que la mpox ya no es una emergencia internacional, pero como ocurre con la Covid-19, eso no significa que haya dejado de ser un desafío para la salud pública".

Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que la viruela del mono todavía se encuentra afectado a gran parte de las comunidades de todas las regiones, especialmente en África.

La OMS da fin a la emergencia del internacional de la viruela del mono, seis días después que hicieron lo mismo con los casos de la pandemia del covid-19.

