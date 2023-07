¿Qué pasa con Twitter? Usuarios reportan caída y Musk anuncia cambios

La red social Twitter ha atravesado una serie de cambios que parecen no convencer a los usuarios; aunado a eso, en el último año han sido constantes las ´caídas´ de la red social adquirida por Elon Musk.

Este 01 de julio, internautas han reportado problemas para hacer uso de la plataforma; sin embargo, pareciera que no es un problema que afecta a todos los usuarios.

El sitio downdetector.com, donde suelen concentrarse los reportes de caídas de diferentes redes sociales y servidores, indica que desde las primeras horas del sábado fueron aumentando gradualmente los avisos de problemas con Twitter.

El pico máximo se alcanzó alrededor de las 09:23 horas; la mayoría indicaban problemas en el sitio web y en la aplicación.

Usuarios señalaron que, en un momento determinado, aparecía un mensaje que decía:

"Rate limit exceded. Please wait a few moments then try again" (Límite de tiempo excedido; espere unos momentos e intente de nuevo).

Incluso hubo quienes afirmaron que no podían enviar tuits o incluso entrar a la aplicación. Sin embargo, parece que todo esto tiene una respuesta.

Cambios cortesía de Elon Musk

Fue alrededor de las 11:00 horas, tiempo de México, que el dueño de Twitter publicó un mensaje que disipó las dudas de muchos, y generó angustia en otros:

"Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales:

Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día

Cuentas no verificadas a 600 publicaciones/día

Nuevas cuentas no verificadas a 300/día".

Y es que el servicio de Twitter Blue parece ser que no está dando los resultados esperados, por lo que podría ser esta una manera "temporal" de forzar a ciertos usuarios a buscar la palomita azul y así adquirir "ciertos privilegios".

Parece ser que esta vez los cambios en Twitter van en serio. Aunque muchos, hay que decirlo, se han tomado con humor que la etiqueta #TwitterDown se haya posicionado entre las tendencias de la red que, supuestamente, no estaba en servicio.