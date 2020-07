Trump tuitea fotos en el muro, en la víspera de la visita del presidente de México

El presidente Donald Trump tuiteó la tarde de este lunes una serie de fotos sobre la visita que realizó en junio al muro fronterizo en San Diego, en vísperas de la reunión que sostendrá con su homólogo Andrés Manuel López Obrador.

En su tuit solamente aparecen las cuatro imágenes y un video sobre dicha visita "Un gran día en Arizona", del 23 de junio.

En una conferencia de prensa realizada ese mismo día, Trump comentó que la migración ilegal ha disminuido 84 por ciento respecto al año pasado y los cruces ilegales de centroamericanos han bajado 97 por ciento.

Por estas caídas en la migración, el presidente de EU agradeció aquella vez a López Obrador y comentó que pronto se reuniría con él en Washington.

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t