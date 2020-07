Trump quería vender Puerto Rico tras huracán María: ex funcionaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró vender Puerto Rico después del destructivo huracán María en 2017, dijo la ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional Elaine Duke al diario The New York Times.

En una entrevista con el periódico el viernes, Duke dijo que "las ideas iniciales del presidente eran más las de un hombre de negocios". "¿Podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la isla? ¿Saben, o deshacernos de ese activo?", supuestamente dijo Trump, de acuerdo con la entrevista publicada por el diario.

Sin embargo, la idea de vender el territorio estadunidense nunca fue considerada ni discutida seriamente después de que fue planteada, dijo Duke.

El huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017 y causó aproximadamente 2 mil 982 muertes y daños por 90 mil millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.

Trump criticó a los funcionarios puertorriqueños por su gestión del fondo de ayuda que su administración proporcionó para la recuperación de la isla. En noviembre de 2018, funcionarios de la Casa Blanca dijeron al Congreso que Trump no quería ningún financiamiento de ayuda adicional para la isla.