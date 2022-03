tropas_rusas_asesinan_a_periodista_estadounidense_en_kiev

La policía de la capital ucraniana, en su página de Facebook, acusó que tropas rusas han abatido a un periodista excolaborador del diario The New York Times , identificado como Brent Renaud, mientras que otro informador resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev .

Las autoridades ucranianas acusaron rápidamente a las fuerzas rusas de haber disparado contra los periodistas, pero de momento se desconoce de dónde provenían los tiros.

El suceso fue confirmado también por el Parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima, al parecer un camarógrafo.

"En Irpen, región de Kiev, militares rusos asesinaron con numerosos disparos a un periodista del @nytimes de 51 años. Según las fotos, el videógrafo estadounidense Brent Renaud fue asesinado. Otro periodista resultó herido. ¡Mundo, no te calles!", indica la publicación.

Los "invasores (rusos) matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", dijo el jefe de policía en la región de Kiev, Andriy Nebitov,

"Hoy, un corresponsal de 51 años del mundialmente famoso The New York Times fue asesinado a tiros en Irpen. Otro periodista resultó herido. Actualmente, están tratando de sacar a la víctima de la zona de combate", escribió Nebitov en Facebook.

Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter su profunda tristeza "al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renau", quien según explica, era "un fotógrafo y cineasta talentoso".

Sin embargo, The New York Times aclaró este domingo que el periodista Brent Renaud no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso.

"Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania", explicó el diario en un breve comunicado.

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una "identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años".