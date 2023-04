Tras ataques, dan tregua de 24 horas en Sudán para evacuar heridos y civiles

El Ejército sudanés y el grupo militar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) alcanzaron un acuerdo de alto el fuego de 24 horas, propuesto por Estados Unidos, para garantizar la seguridad de los civiles y la evacuación de los heridos, según informaron medios.

El alto el fuego comenzará a las 18:00 hora local de este martes y no se extenderá más allá de 24 horas, confirmaron los líderes del Ejército de Sudán y del consejo militar sudanés a cadenas de noticias internacionales.

Anteriormente, el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti", había anunciado en su cuenta oficial de Twitter que aceptaba un armisticio de 24 horas. Sin embargo, hasta el momento, el Ejército sudanés no ha emitido ningún comunicado confirmando esta tregua y ha acusado a las FAR de aceptarla para encubrir una derrota inminente.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, había pedido un alto al fuego de 24 horas durante la reunión del Grupo de los Siete (G7) en Japón, con el objetivo de permitir a los civiles regresar con sus familias de forma segura y obtener suministros de emergencia.

Blinken considera que esta tregua puede sentar las bases para un cese sostenido de los combates y la reanudación de las negociaciones sobre las aspiraciones democráticas.

Los choques entre los líderes militares rivales en Sudán han aumentado las tensiones en el país y lo han llevado al borde de una guerra civil. Los combates comenzaron el pasado día 15 tras semanas de desacuerdo sobre la reforma de las fuerzas de seguridad durante las negociaciones para un nuevo gobierno de transición.

